Destaques 21/03/2022 06:29 Redação: Nativa News Assessor jurídico de prefeitura de Colider é executado a tiros Foto: Montagem Nativa News O crime foi registrado na noite deste domingo (20) no bairro Cidade Alta, em Colíder, enquanto a vítima estava em frente a sua residência. Dois suspeitos em uma motocicleta se aproximaram, dois disparos de arma de fogo foram efetuados contra a vítima, que não resistiu, mesmo sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros, faleceu momentos após os disparos. Conforme informações do repórter Luiz César M. Serpa, o assessor jurídico da prefeitura de Colíder, residia no local há cerca de dois anos, identificado como Wilson Silvino dos Santos de 37 anos, não há relatos de que possuía desavenças que possam ter resultado no crime. O advogado estava em frente a sua residência quando por volta das 20h30, dois homens em uma motocicleta se aproximaram, o garupa desceu e efetuou dois disparos contra ele. Um projetil atingiu seu antebraço e outro as suas costas, a dupla tomou rumo ignorado em seguida. Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima não resistiu. Rondas foram realizadas pela Polícia Militar, mas a dupla não foi localizada. O crime passa a ser investigado pela Polícia Judiciária Civil.

