Destaques 21/03/2022 08:52 Redação: Nativa News Alta Floresta: motorista perde controle e sai de pista na MT-208 Foto: Divulgação Via Brasil O acidente foi registrado pela concessionária Via Brasil por volta das 19h20 neste domingo (20), no km 128. O veículo era ocupado somente pelo motorista, que não se feriu. De acordo com registro da concessionária, o condutor seguia sentido norte, quando perdeu o controle da direção na rodovia MT-208, saindo da pista.

Apenas danos materiais forma registrados.

