Destaques 21/03/2022 13:54 Governo Federal entrega 350 moradias a famílias de baixa renda de Lucas do Rio Verde Investimento federal no empreendimento foi de R$ 25,1 milhões. Cerca de 1,4 mil pessoas serão beneficiadas Residencial Vida Nova – II Etapa, em Lucas do Rio Verde - Foto por: Ascom/Prefeitura de Lucas do Rio Verde O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), entrega, nesta terça-feira (22), 350 moradias a famílias de baixa renda da cidade de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. O secretário nacional de Habitação, Alfredo Eduardo dos Santos, participa da cerimônia de repasse das chaves do Residencial Vida Nova II.



O empreendimento recebeu R$ 25,1 milhões em investimentos federais, além de contrapartida de R$ 2,8 milhões do Governo Estadual. Nesta etapa, cerca de 1,4 mil pessoas serão beneficiadas com a casa própria. O primeiro módulo do condomínio foi entregue em 22 de setembro de 2017, quando outras 350 famílias receberam a moradia.



O Residencial Vida Nova II conta com infraestrutura completa de água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem. Nos arredores, há acesso ao transporte público, uma creche, duas escolas, um posto de saúde e um posto de segurança.

