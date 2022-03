Destaques 21/03/2022 15:06 Alta Floresta: Dupla leva R$ 16 mil de comerciante em Alta Floresta ao se passar por vendedor de ouro - Foto por: Asscom/PJC-MT O caso foi registrado no final da tarde deste domingo (20) no setor D, área central do município de Alta Floresta, o homem de 60 anos e a filha foram vítimas do roubo, um prejuízo de aproximadamente R$ 16 mil. O caso segue sendo investigado.

Conforme registro da Polícia Militar, o homem de 60 anos procurou a Central de Operações da Polícia Militar para relatar que trabalha com compra e venda de ouro, que recebeu uma ligação e após uma breve negociação foi combinado de encontrar com o suposto vendedor em seu escritório.

No local a vítima foi surpreendida por dois homens, um deles com uma arma em punho, tipo revólver, que anunciou o roubo. A vítima relatou ainda que entrou em luta corporal com um dos suspeitos, momento da luta a arma foi pontada para a cabeça da filha, que foi levada para uma sala. A vítima foi então imobilizada e amarrada.

A dupla buscava por dinheiro e armas, do interior do escritório foi levado a quantia aproximada de 16 mil reais. A dupla tomou rumo ignorado.

