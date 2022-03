Destaques 22/03/2022 06:19 Redação: Nativa News Sindicato confirma demissão em massa em Frigorifico de Nova Monte Verde Foto: Reprodução Funcionários do frigorífico de Nova Monte Verde acionaram o sindicato da classe pedindo ajuda após uma série de demissões anunciadas nesta segunda-feira (21). Cem trabalhadores do setor de desossa tiveram suas demissões assinadas e estão em período de aviso prévio. A planta frigorífica é um dos principais empregadores do município. O advogado do Sintracal, Dr. Luis Cuissi e o presidente Wilson Pereira, estiveram no local e constataram a veracidade da denúncia recebida de demissão em massa. Para a redação do site Nativa News Dr Cuissi informa que o sindicato constantemente recebe denúncias envolvendo a planta de Nova Monte Verde, “desde a falta de EPI, não pagamento de insalubridade e não recolhimento de FGTS, e inúmeros que estão trabalhando sem registro em carteira. Trabalhadores são submetidos a condições degradantes de trabalho, sem fornecimento de EPI (equipamentos de proteção individual).” O Sindicato já tem uma ação coletiva pelo descumprimento das normas pactuadas entre as empresas frigoríficas da região em convenção coletiva “e verifica que uma possível tentativa do frigorifico em se esquivar de uma perícia que deve acontecer na planta nos próximos dias, durante a visita foi constatado a veracidade das informações”, aponta Dr Cuissi. Outro agravante à situação dos trabalhadores apontada pelo advogado, é para com o alojamento dos trabalhadores. “Em visita ao alojamento da empresa foi verificado as péssimas condições do local, em uma única casa cerca de 25 pessoas vivem em más condições, trabalhadores vindos inclusive de outros estados confirmaram que alguns estão sendo demitidos e terão descontados da demissão as despesas de deslocamento de tiveram quando foram contratados e se deslocaram para Nova Monte Verde”, destaca Dr Cuissi. O sindicato ainda destaca que os trabalhadores estão apreensivos quanto a situação do frigorifico, inclusive temendo um fechamento repentino da planta, pois corre na justiça de São Paulo uma ação de despejo envolvendo o frigorífico de Nova Monte Verde que fora arrendado de um fundo creditório. “A planta de Nova Monte Verde já foi cenário de uma demissão onde há mais de 10 anos os trabalhadores foram demitidos e sequer, até a presente data, nunca receberam nem o salário do último mês trabalhado”, conclui Dr Cuissi. Em contato com um dos proprietários da planta, via aplicativo de mensagens instantâneas, este confirmou a demissão de alguns funcionários, mas negou a demissão em massa, dizendo que “não procede, isso é coisa do sindicato”.

