Destaques 22/03/2022 06:25 Cirurgias eletivas atendendo região já estão sendo realizadas no Hospital Municipal de Paranaíta Foto: Reprodução Paranaíta já está realizando cirurgias vasculares, este programa é um grande avanço com a parceria incondicional do Governo do Estado através da Secretaria de Saúde de Estado e os 6 Municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós (CISRAT), Paranaíta, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás e Alta Floresta onde o Prefeito Valdemar Gamba preside o Consórcio. As cirurgias vasculares iniciaram com a profissional Dra. Bárbara Melo uma grande conquista para o Município e Região em poder ofertar este atendimento essencial a população. O Prefeito Osmar Moreira e a Secretária de Saúde Andréia Reis, além de todos da Gestão Municipal e principalmente os profissionais que conduzem os trabalhos na prática, estão orgulhosos pelo SUS e pelo Hospital Municipal nessa conquista através da oferta um atendimento cada vez mais humanizado. As cirurgias realizadas em Paranaíta irão desafogar as cirurgias de nível 1, contribuindo com o Hospital Regional que irá melhorar ainda mais seu atendimento em outros segmentos de Cirurgias de níveis 2,3, mas isto somente é possível graças à união entre os 6 municípios e o fundamental apoio do Governador Mauro Mendes e do Secretário de Saúde Gilberto Figueiredo que não mediu esforços para atender os anseios da população de Paranaíta e Região.

