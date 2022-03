Destaques 22/03/2022 14:32 Folha Max Justiça mantém ação contra 3 ex-deputados por desvio de R$ 882 mil na AL_MT Processo ainda é desdobramento da Operação Arca de Noé, deflagrada em 2002 A juíza da Vara Especializada em Ações Coletivas, Célia Regina Vidotti, manteve uma ação civil pública de autoria do Ministério Público Estadual (MPE) que atribui improbidade administrativa aos ex-deputados estaduais José Riva e Humberto Bosaipo e ao suplente de deputado estadual, Romoaldo Júnior, pela suspeita de desvio de dinheiro dos cofres da Assembleia Legislativa. A decisão da magistrada em rejeitar as preliminares oferecidas pela defesa foi publicada nesta terça-feira (22) no Diário da Justiça. De acordo com a acusação, foram emitidos 29 cheques da Assembleia Legislativa em favor da empresa Gráfica e Editora Guanabara que totalizam R$ 882 mil. Os serviços, porém, não foram prestados com o dinheiro servindo para favorecer enriquecimento ilícito e ainda abastecer caixa 2 de campanha eleitoral. Esses cheques ainda foram trocados na factoring de propriedade do bicheiro João Arcanjo Ribeiro, o que veio à tona com a Operação Arca de Noé deflagrada em 2002 pela Polícia Federal para desmantelar o jogo do bicho e outras atividades do crime organizado em Mato Grosso. A magistrada rejeitou a tese de excesso de prazo para conclusão do inquérito civil e de inépcia da inicial por não individualizar a conduta dos acusados. Os réus foram devidamente intimados para apresentar defesa no prazo de 15 dias informando as provas que pretendem produzir.

Voltar + Destaques