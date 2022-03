Destaques 22/03/2022 17:51 Redação: Nativa News Câmara de Alta Floresta aprova Projeto de Lei que autoriza município firmar convênio com AGER de Sinop Foto: Divulgação A Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta aprovou na manhã desta terça-feira (22) o Projeto de Lei 2.163/2022 de autoria do Executivo Municipal, que trata sobre o convênio do município de Alta Floresta com a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Sinop. Para o líder do governo na Câmara, vereador Claudinei de Souza Jesus (MDB), que a intenção de firmar o convênio com a AGER de Sinop segue as diretrizes da legislação nacional que regulamenta o funcionamento da regulação dos serviços prestados pelas concessionárias de Água e Esgoto, e como o município de Alta Floresta não conta com a sua própria AGER a solução foi fazer este convênio até que o município organize a sua própria agência reguladora. “Nós temos aqui em Alta Floresta a concessão com a empresa aguas, a gente vem a muito tempo brigando pela qualidade dos serviços prestados e a qualidade da agua fornecida e nem sempre a gente conseguia êxito, tanto a câmara como o judiciário. E agora por força da lei federal a gente precisa criar uma agência reguladora em Alta Floresta para controlar as concessões, o município tem essa opção de se filiar em uma agência reguladora já existente, mais próxima da nossa cidade e por força da lei, Sinop tem reguladora que funciona muito bem naquele município. A gente sabe que uma das maiores reclamações da população é sobre irregularidade no abastecimento de água e, agora, a empresa filiada e atuando aqui em Alta Floresta nós poderemos ter força para discutir sobre a concessão”, finalizou. O projeto de lei autoriza a Prefeitura a celebrar convênio de cooperação – pelo prazo de 1 ano – com a Agência Reguladora dos Serviços com sede na cidade de Sinop. De acordo com os termos do convênio, a agência reguladora deverá: Realizar fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Alta Floresta-MT, relativo ao contrato de concessão em vigor, atender o interesse público, mediante normatização, planejamento, acompanhamento e controle dos serviços públicos.

