Destaques 23/03/2022 06:14 Governo vai recuperar MTs 206 e 208 na região de Alta Floresta e Paranaíta Sinfra já lançou nove editais de restauração de rodovias. Trechos que receberão obras compreendem 580,7 km em um investimento previsto de quase R$ 300 milhões O Governo de Mato Grosso publicou nesta semana os editais das licitações para recuperação funcional de três rodovias estaduais. Os trechos a serem restaurados, compreendem uma distância de 233 quilômetros e dão acesso aos municípios de Cláudia, Itiquira e Paranaíta. Na região Norte de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) vai recuperar a MT-423, que liga o município de Cláudia a Sinop. A extensão total da rodovia é de 77 km e a Sinfra-MT tem um orçamento previsto de R$ 39.129.077,22 para executar a obra. Ainda na mesma região, serão executadas obras de restauração em 87,34 km das MTs 206 e 208, na região de Alta Floresta e Paranaíta. A obra está orçada em R$ 57.807.444,57. Já na região Sul, será recuperada a MT-370, que liga Itiquira até a BR-163. A licitação prevê que as obras sejam realizadas em uma extensão de 69,3 km, com um custo estimado de R$ 42.200.438,64. A recuperação das rodovias atende ao anseio da população local e vai garantir mais segurança aos motoristas. Além disso, vai facilitar o escoamento da produção agrícola das três cidades, que juntas produzem mais de 2 toneladas de grãos por ano e tem um rebanho de mais de 800 mil cabeças de gado. Com o lançamento destas licitações, a Sinfra-MT chega a nove editais de recuperação de rodovias publicados em 2022. No total, são 580,7 km de asfalto que serão recuperados, em um investimento previsto de quase R$ 300 milhões. De acordo com o secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, a conservação da malha rodoviária é uma das prioridades do governador Mauro Mendes. “Mato Grosso é um estado que produz cada vez mais e isso aumenta a necessidade de recuperar nossas rodovias, para dar segurança aos motoristas e garantir o direito de ir e vir dos cidadãos”, afirmou. As três licitações serão realizadas na modalidade de Regime Diferenciado de Contratação, do tipo menor preço e em lote único. A abertura das propostas está marcada para o dia 13 de Abril, às 14h, no caso da MT-206, e no dia 14 de abril, às 09h para a MT-423, e às 14h para a MT-370, sempre na Sala de Licitações da Sinfra-MT. A Sinfra-MT trabalha atualmente na reconstrução de um trecho da MT-423, que precisou ser interditado após as chuvas danificarem uma parte da estrada. Serão colocadas aduelas de 3x3 metros no local, para aumentar a capacidade de vazão da água. O serviço deve ser finalizado até a próxima semana e não tem relação com as obras de recuperação que serão licitadas.

