Destaques 23/03/2022 06:46 Unemat abre inscrições para Seleção Especial em Alta Floresta e mais 14 municípios A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) lançou ontem terça-feira (22) edital que abre inscrições para a Seleção Especial para ocupação de vagas ociosas em cursos da Instituição. A Seleção Especial oferta 878 vagas em 40 cursos distribuídos em 15 municípios. O edital completo pode ser acessado clicando aqui. INSCRIÇÕES As inscrições abrem amanhã, quarta-feira (23), e se encerram na segunda-feira (28) e poderão ser feitas clicando aqui. As inscrições são gratuitas. O candidato deverá escrever uma Redação, conforme modelo e orientações contidas no Anexo V do Edital. No ato da inscrição, o candidato deverá marcar qual opção do curso e câmpus ao qual pretende concorrer, além de anexar a Redação. Se forem realizadas mais de uma inscrição, será considerada somente a última inscrição efetuada. RESULTADOS O desempenho preliminar será publicado no dia 6 de abril, com a interposição de recursos podendo ser feita no dia 7. O resultado final será publicado no dia 14. Os aprovados deverão se matricular comparecendo presencialmente na SAA do seu câmpus entre os dias 18 e 20 de abril, com originais e fotocópias de toda a documentação exigida no edital, incluindo do comprovante de vacinação. CURSOS OFERTADOS EM CADA MUNICÍPIO Alta Floresta: Agronomia, Ciências Biológicas e Engenharia Florestal Alto Araguaia: Ciência da Computação e Letras Barra do Bugres: Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção Agroindustrial e Matemática Cáceres: Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Educação Física, Geografia, História, Letras e Matemática Diamantino: Educação Física Juara: Administração e Pedagogia Nova Mutum: Administração e Ciências Contábeis Nova Xavantina: Ciências Biológicas, Engenharia Civil e Turismo Paranatinga: Administração Pontes e Lacerda: Letras e Zootecnia Querência: Agronomia Rondonópolis: Engenharia Civil e Jornalismo São Félix do Araguaia: Ciências Contábeis Sinop: Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharia Elétrica, Geografia, Letras, Matemática e Pedagogia Tangará da Serra: Administração, Jornalismo e Letras LOCAIS DE OFERTA DOS CURSOS Administração: Juara, Nova Mutum, Paranatinga e Tangará da Serra Agronomia: Alta Floresta e Querência Ciência da Computação: Alto Araguaia Ciências Biológicas Alta Floresta, Cáceres e Nova Xavantina Ciências Contábeis: Cáceres, Nova Mutum, São Félix do Araguaia e Sinop Ciências Econômicas: Sinop Educação Física: Cáceres e Diamantino Engenharia Civil: Nova Xavantina e Rondonópolis Engenharia de Alimentos: Barra do Bugres Engenharia de Produção Agroindustrial: Barra do Bugres Engenharia Elétrica: Sinop Engenharia Florestal Alta Floresta Geografia: Cáceres e Sinop História: Cáceres Jornalismo: Rondonópolis e Tangará da Serra Letras: Alto Araguaia, Cáceres, Pontes e Lacerda, Sinop e Tangará da Serra Matemática: Barra do Bugres, Cáceres e Sinop Pedagogia: Juara e Sinop Turismo: Nova Xavantina Zootecnia: Pontes e Lacerda

