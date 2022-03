Destaques 23/03/2022 07:08 COVID - 19: Boletim Epidemiológico divulga mais um óbito em Alta Floresta Mais um pessoa morre em decorrência da Covid-19 em Alta Floresta, conforme o boletim municipal atualizado nesta terça-feira (22). A vítimas é um homem de 67 anos, que tinha comorbidades como hipertensão e AVC, o falecimento ocorreu no sábado (19/03), no Hospital Regional de Alta Floresta. Conforme os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta, há 43 casos ativos de covid-19 no município. Nas últimas 24 horas foram confirmados 30 novos casos da doença, 22 novos casos de pessoas diagnosticadas como recuperadas e 248 suspeitos aguardando resultado. Alta Floresta registra que 1471 pessoas já contraíram a doença, 14678 já se recuperaram e 164 correspondem a pacientes com a doença que evoluíram para óbito. Internações No momento dois leitos destinados a Covid-19 no Hospital Regional estão ocupados. Sendo um caso de Alta Floresta e outro paciente de outra cidade (estado clínico não informado). Na rede privada são 02 pessoas internadas, em estado grave.

