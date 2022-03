Destaques 23/03/2022 09:23 Polícia investiga roubo a farmácia no centro de Alta Floresta Foto: Arquivo Nativa News O roubo foi registrado as 20h nesta terça-feira (22), um elementos adentrou a farmácia, anunciou o roubo e levou todo o dinheiro do caixa. Rondas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado. Caso registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Conforme registro da Polícia Militar, a vítima, atendente do caixa da drogaria localizada na avenida Ludovico da Riva, acionou a guarnição via 190 relatando que o roubo tinha acontecido. Com informações das características do suspeito e que ele havia se evadido em uma motocicleta Titan de cor preta sem placa, rondas foram realizadas, mas sem êxito.

O montante levado não foi informado, apenas que todo o dinheiro que estava no caixa no momento da abordagem foi levado.

