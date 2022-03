Quatro pessoas foram detidas pela Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta por envolvimentos em crimes de homicídios registrados no início deste ano. Três homens e uma mulher foram conduzidos à Delegacia para as devidas providências.

Conforme informações repassadas a redação do site Nativa News, após o trabalho da Polícia Judiciária Civil, foram cumpridos mandados de busca e apreensão no bairro Cidade Bela, onde foram apreendidas balança de precisão, aparelhos celulares, dinheiro, produto entorpecente e um revólver calibre .38 com numeração oculta.



O quarteto tem envolvimento com os crimes de homicídios que vitimaram Paulo Cardoso dos Santos Freitas de 50 anos, assassinado no dia 02 de fevereiro em um quarto de hotel do centro de Alta Floresta e o filho dele, Emanuel Lopes de Freitas de 20 anos, localizado três dias após o assassinato do pai.



Os detidos seguem a disposição da justiça para as devidas providências.