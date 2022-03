Destaques 23/03/2022 16:43 Alta Floresta: Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado próximo a rio Foto: Divulgação - PJC O caso de localização de cadáver foi registrado no final da tarde de ontem (22) em uma região de mata, próxima ao bairro Vila Nova em Alta Floresta. Devido ao estado não foi possível a identificação, nem se o corpo é masculino ou feminino. Perícia Oficial e Identificação Técnica - Politec esteve no local e o corpo levado para os devidos procedimentos.

Conforme informações repassadas a redação do site Nativa News, o corpo foi localizado em uma aérea de vegetação próximo ao Rio Brilhante, em avançado estado de decomposição, não portando nenhum tipo de documento. A causa da morte e a identificação deve acontecer nos próximos dias.

