Destaques 24/03/2022 06:48 Redação I Nativa News Alunos da zona rural de Nova Bandeirantes caminham 4 quilômetros para pegar ônibus escolar Foto: Reprodução O embate vem sendo registrado desde o início do mês, onde pais procuraram a imprensa para tentar um solução para o transporte escolar. De um lado secretaria de obras afirmando que o trabalho de recuperação de um bueiro foi concluído, de outro lado o secretaria de educação acreditando que o transporte está sendo realizado, do outro lado o motorista da linha dizendo que não tem condições de chegar até os locais, no meio de todo embate, pais e alunos que precisam andar até 04km para chegar até o ônibus e seguir para a escola.

A redação do site Nativa News foi procurada por uma mãe da Comunidade São Paulo, estrada do Rodiador, na divisa entre os municípios de Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde. De acordo com Valquíria Ferreira Scalzer da Silva, as aulas iniciaram a cerca de um mês e o ônibus ainda não chegou até o final da linha, o motivo são as condições de um bueiro.

Procurado pelo reportagem, o secretário educação, Wagno Rosa, informou que a linha está acontecendo normalmente, pois tem informações do secretário de obras de que na semana anterior o problema com o bueiro foi resolvido. Um áudio enviado pelo motorista do ônibus confirma aos pais que tem ordens do secretário de somente passar pelo local quando estiver resolvido. Com o relatos dos pais, um deles gravou um vídeo no ponto crítico, relatando dia e mês, mostrando o bueiro, o secretário confirmou que desconhecia a situação, pois acreditava que estava resolvido.

Em meio a situação, 07 crianças estão com dificuldades para chegar até a escola, levantando por volta das 03h da manhã, para andar a pé ou em alguns casos de motocicleta, rodar 4 km até onde o ônibus passa. Em outra rota são 08 crianças, que também passam pela mesma situação todos os dias desde o início das aulas. O mesmo percurso é feito pelos pais, que precisam deixar o trabalho e por volta das 12h esperar as crianças para o retorno para casa após a aula.

Procurado o prefeito, César Périgo, este afirmou que não tinha conhecimento da situação e que estaria fazendo contato com os secretários para solucionar a situação.

