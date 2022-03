Destaques 24/03/2022 09:01 Unidades de Saúde de Alta Floresta recebem novos mobiliários Nesta terça-feira, dia 22, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a entrega de bens móveis nas Unidades de Saúde. O investimento é de R$ 114.106,00 e serão beneficiadas todas as 25 unidades de saúde do município. Os materiais garantirão mais qualidade aos atendentes e atendidos, “Um trabalho humanizado, os profissionais de saúde vão ter materiais e condições de realizar um atendimento de qualidade para a população de Alta Floresta, então é uma satisfação muito grande fazer parte disso e isso aqui é só um pouquinho, só uma porcentagem do que a gente está solicitando e vai estra chegando para suprir as necessidades da saúde”, destacou a coordenadora da Atenção Básica, enfermeira Flávia Alves. O cuidado e atenção é dada a todas as Unidades de Saúde, atualmente 02 UBS e 14 PSF na zona urbana e mais 9 unidades de saúde na zona rural, todas recebendo equipamentos novos, entre eles cortina de ar, fogão, estantes e armários de aço, cadeiras mesas e lavadoras de pressão. A primeira gestão pública de saúde que dedica cuidados iguais às unidades da zona urbana e rural. De acordo com a secretária, Sandra Melo, “A saúde fez um levantamento durante o ano passado todo, sobre a necessidade de troca de equipamento, de material permanente nas unidades de saúde, com isso nós buscamos os recursos de investimentos que tínhamos na pasta e realmente na compra de material e equipamentos para serem entregues nas nossas unidades, substituindo os móveis que já estavam velhos, com problemas de muito tempo de uso. Agora a gente começa a entregar realmente saúde para a nossa população”.

