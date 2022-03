Destaques 24/03/2022 17:42 www.gazetadigital.com.br Alta Floresta: Vítima de agressão pede para polícia não prender ex-marido Um homem de 59 anos foi detido na madrugada desta quinta-feira (24), no município de Alta Floresta, por agressão à ex-esposa. A Polícia Civil foi acionada por uma amiga da vítima, que relatou que a mesma apresentava uma lesão na cabeça. De acordo com as informações, o agressor se encontrava na casa da vítima. Apesar da ação em flagrante, a vítima tentou amenizar a situação, dizendo que não havia queixa contra ele, pois não teria acontecido nada. A mulher ainda pediu que o acusado não fosse levado à delegacia. No entanto, devido à lesão aparente, conforme denunciado pela testemunha, policiais observaram o flagrante, já previsto na Lei Maria da Penha e o suspeito acabou preso. A vítima foi encaminhada à unidade de saúde.

