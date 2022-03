O Município está situado a 800 km da capital, na região Norte do estado. Foi emancipado em 1 de outubro de 1981, atualmente, sua população é de aproximadamente 50.082 habitantes, de acordo com estimativas do senso de 2016 e possui uma extensão territorial de 8.953,191 km². As rodovias de acesso à cidade são (BR-163 e BR-364) e (MT-320), ligando a região central do Estado. Os principais atrativos turísticos são, a Floresta Amazônica, o Rio Teles Pires, Parque Estadual do Cristalino, a Sumaúma, o Centro Cultural, o Avião Douglas DC-3.

Alta Floresta no norte de Mato Grosso, impressiona quem busca um destino para descansar em meio a natureza. Tem seu destaque no ecoturismo e birdwatching, turismo de negócios e eventos, turismo cultural, e é indutora no turismo de pesca esportiva. Com rica biodiversidade de flora e fauna, a floresta amazônica do município abriga árvores centenárias, e dividem espaços com a agricultura, a pecuária, fruticultura, dando uma infinidade de opções para visitantes, e em Alta Floresta há muitas dessas atividades para se fazer. Temos opções de passeios para todas as idades, pode ser desde ir pedalar e parar para apreciar o Lago das Capivaras, ou ir até sítios, chácaras, fazendas, beira de rio ou córregos, a uma trilha em meio a floresta fechada. Esse lazer faz bem para a alma, são experiências de sentir o vento no rosto, tocar a água, ou mesmo colher uma fruta no pé.

Atrativo cultural

Avião Douglas D-C3

Uma máquina muito utilizada e crucial para a colonização do município de Alta Floresta atualmente um dos principais pontos turísticos da cidade. O avião foi revitalizado e alocado na Praça da Cultura, ao lado do Centro Cultural de Alta Floresta, canteiro central entre as Avenidas Ludovico da Riva Neto e Ariosto da Riva. O avião recebe turistas e alunos das escolas do município que podem visitar o interior da aeronave.

Museu de História Natural de Alta Floresta – MT

O Museu de História Natural de Alta Floresta faz parte de um projeto de pesquisa e extensão universitária da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). O Museu dispõe de inúmeros atrativos, ambiente climatizado e de fácil acesso bem no centro da cidade, o Local tem forte apelo para o fortalecimento das ações de educação patrimonial e de popularização das ciências onde recebe a comunidade acadêmica para o fomento de pesquisas cientificas.

Possui algumas salas com exposições permanentes, desde objetos históricos e icônicos da região, passando pela zoologia com demonstrativos de nossa Fauna local, e chegando às peças de arqueologia contando até mesmo com uma réplica fóssil de Dinossauro. O Museu também abriga um anfiteatro onde é frequentemente utilizado para palestras, cursos, atividades culturais e artísticas.

Atrativos Naturais

O Rio Teles Pires (ou rio São Manoel) é um curso de água que banha os estados de Mato Grosso e Pará (sendo seu divisor natural), no Brasil. No período das secas, suas águas são cristalinas e de rara beleza, enquanto no período das cheias (outubro a maio), tornam-se escuras e altas.

Porto de areia no Rio Teles Pires

O acesso à praia é realizado pela vicinal 1ª Leste. O local era ponto de retirada de areia para as construções da cidade no período da colonização, e com o passar do tempo tornou se uma pequena praia, hoje conservada e frequentada por turistas para a prática de pesca esportiva e lazer.

Conta com um restaurante flutuante e um pequeno bar nas proximidades.

Paineira/sumaúma

A árvore Ceiba Pentandra, vulgarmente conhecida como Sumaúma ou Paineira é uma das maiores árvores da Amazônia e encanta por sua beleza e porte. O exemplar possui aproximadamente 380 anos e chega a 50 metros. A trilha até a árvore possui um percurso de 150 metros, favorecendo a observação de uma rica fauna e flora. A área do atrativo abrange 87,42 hectares na Comunidade Santa Cruz da Paineira, Vicinal 3º Leste, a qual foi doada para a Fundação Servir pelo Sr. Ariosto da Riva, em 1989.

Figueira Gigante

Também conhecida como Falsa-seringueira, árvore de porte grande que chama a atenção de todos que passam pela avenida do Setor G. Essa árvore alcança até mais de 4 metros de diâmetro no tronco. Possuí raízes aéreas extremamente fortes. Nome Popular: falsa-seringueira, árvore-da-borracha, borracheira, goma-elástica, fícus-italiano, figueira-branca. Origem: Ásia - Índia, Malásia e Indonésia.

Plantada por uma moradora do bairro Setor G. Tem mais de 35 anos. Ao lado dela tem instalado um equipamento público de atividade física, possuí uma academia de A.T.I. (a ATI-Academia da Terceira Idade ou Academia ao Ar Livre.

Sítio Flores

Localizado em Alta Floresta/MT, na Comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, é um espaço de vivências, com trilha ecológica, observação de fauna e aves, oficinas temáticas, atividades artísticas e culturais. Bioconstruído e integrado na floresta, espaço para hospedagens e realização de eventos.

Oferece também serviço de alimentação através da Cozinha Natural do Sítio Flores, com um cardápio todo especial pra vc saborear uma alimentação deliciosa e não convencional.

Serviços com agendamento prévio.

Delivery quinzenal da cozinha, com pedidos antecipados

Ponto Agroecológico Dente-de-Leão

Espaço de soluções sustentáveis, formações e vivências agroecologicas.

Desenvolve ações de turismo no meio rural, ecoturismo, observação de vida silvestre, trilhas e hospedagens com experiências únicas com a floresta amazônica.

Visitação, hospedagens e cursos sob agendamento.

Atrativo Natural/Cultural

Lagoa da C e a Praça da agenda 2030 da ONU

Um pouco da História do espaço

Como um município inserido no Bioma Floresta Amazônica, Alta Floresta tem planejado e desenvolvido com responsabilidade as políticas públicas de fomento e comunicação dos 17 ODS- os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas-ONU, almejando ser um instrumento capaz de criar e fortalecer vínculos entre os munícipes, a biodiversidade local e também para os visitantes.

A história da revitalização do espaço do entorno da Lagoa das Capivaras, conta ainda com as mãos dos reeducandos do Projeto Nova Chance, que estiveram na linha de frente.

O projeto Nova Chance foi instituído no município em junho de 2013, vem colaborando no processo de ressocialização de reeducandos reclusos na Cadeia Pública de Alta Floresta.

Para quem não conhece o Projeto é desenvolvido em parceria entre a prefeitura, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e a Fundação Nova Chance, autarquia estadual responsável pelos projetos de ressocialização e intermediação de mão de obra de reeducandos. E os reeducandos também tiveram a oportunidade de conhecer e aprender informações sobre os 17 ODS durante a execução da obra.

Possuí um singelo paisagismo que busca atrair a rica diversidade de aves que por ali passam diariamente, de espécies frutíferas tem bananeiras, jabuticabeiras, ingá, para consumo dos visitantes e da fauna local. O espaço é público, bem localizado e muito frequentado. Possuí uma academia de A.T.I. (a ATI-Academia da Terceira Idade ou Academia ao Ar Livre, surgiu para incentivar os idosos a praticarem exercícios e saírem do sedentarismo).

O espaço

Espaço de múltiplo uso, como lazer, e contemplação da natureza pelos munícipes e turistas. Com uma proposta de intervenção urbana mínima, de maneira que valorize a observação da flora e fauna, e para que não seja perdido a originalidade do local. As alterações paisagísticas do local buscam agregar uma possibilidade de lazer ao ar livre tendo como paisagem de fundo a floresta amazônica. Há disponível no Local uma academia ATI, banheiros, bosque, quiosques com internet wi-fi aberto, balanços para crianças, espaço com areia.

Fossa de evapotranspiração ou Fossa Ecológica

É um sistema fechado, ou seja, estanque, e não há saída de água, seja para filtros ou sumidouros. Nele ocorre a decomposição anaeróbia (sem a presença de ar) da matéria orgânica, mineralização e absorção dos nutrientes e da água, pelas raízes dos vegetais.

As bananeiras, taiobas e helicônias são plantadas na parte superficial da fossa, utiliza- se apenas da água e nutrientes disponíveis no fundo da fossa, sem contato direto com as raízes, uma vez que são várias camadas de materiais (pedras grandes e pequenas, areia, e na superfície a terra). As plantas liberam vapor de água pelas folhas, esse processo é chamado de evapotranspiração.

Curiosidade: O princípio da fossa ecológica é tratar o esgoto doméstico, para prevenir a contaminação do solo e do lençol freático, evitando a prática de ter esgoto ao céu aberto. No caso, não há contaminação com o subsolo e a água da Lagoa da Capivara.

Como já falamos, o turismo é uma alternativa interessante para o desenvolvimento socioeconômico dos Municípios e pode trazer diversas oportunidades como: intercâmbio cultural com povos de diversos lugares, incremento de renda, criação de novos postos de trabalho, atividades de proteção ambiental, surgimento de festas tradicionais como o festival gastronômico de Alta Floresta, e também a realização de outros roteiros integrados aos municípios vizinhos.