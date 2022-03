Destaques 25/03/2022 09:14 Assessoria I PMAF Alta Floresta: Programa Saúde na Escola retoma ações presenciais somando cerca de 2 mil atendimentos O Programa Saúde na Escola – PSE, da Secretaria Municipal de Saúde, com o retorno das aulas presenciais, tem promovido através da parceria com a Secretaria de Educação, ações significativas de saúde e educação integral nas escolas do município. O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos à saúde e de atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. Sob coordenação de Claudiomiro Viera, o programa, somente neste mês de março, atendeu mais de 1.897 pessoas entre alunos, pais de alunos e empresa privada. Com ações e palestras voltadas aos cuidados com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, chikungunya e da zika, COVID-19, influenza e encaminhamentos de escolares a rede do SUS. Receberam orientações as escolas estaduais no núcleo urbano do município, 19 de Maio e Manoel Bandeira, na zona rural as escolas Boa Esperança e Rodrigues Alves e a Companhia Hidrelétrica Teles Pires, com o tema alcoolismo. Ainda este mês está previsto atendimento à Secretaria Municipal de Educação, com 04 atividades voltadas a doenças na primeira infância. O mês será concluído com 60 atividades que estão programadas. Os trabalhos do Programa Saúde na Escola seguem programação anual de atividades voltadas à 35 escolas (municipais, estaduais e privadas) visando atender em torno de 14 mil estudantes.

