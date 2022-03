Destaques 25/03/2022 14:19 Redação: Nativa News Corpo de jovem que estava desaparecido é encontrado com marcas de tiros na MT-325 Foto: REDETV-AF Na manhã desta sexta-feira (25) a Polícia Judiciária Civil foi acionada informada de que havia um corpo às margens da rodovia MT-325, sentido ao Porto de Areia. Perícia Oficial e Identificação Técnica do município de Sinop se desloca ao local para os devidos procedimentos.

De acordo com informações repassadas a redação do site Nativa News, o corpo foi identificado pelo pai da vítima, se tratando de Matheus Lima de 20 anos, nos últimos dias um banner circulava todas as redes sociais do município em busca de informações sobre o jovem que estava desaparecido.

Conforme informações extra oficiais, o jovem foi encontrado sem vida, com as mãos amarradas e com vários sinais de projéteis de arma de fogo, às margens da rodovia na localidade conhecida como “serrinha”.

