Destaques 26/03/2022 06:18 Assessoria Sintep Trabalhadores da educação de Alta Floresta e região cobram cumprimento do PSPN Foto: Divulgação Os trabalhadores da educação da rede municipal de Alta Floresta cobram da Prefeitura a efetivação do Projeto de Lei que garanta o reajuste de 33,24% no Piso Salarial Profissional, como determina a Lei 11.738/2008. A recomposição estabelecida por portaria interministerial foi debatida na sexta-feira (11/03) entre a subsede do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, no município e o prefeito Valdemar Gamba. Segundo a presidente da subsede do Sintep/ Alta Floresta, Ilmarli Francisca, o diálogo com a administração municipal foi substanciado pelos estudos realizados pelo secretário de Redes Municipais do Sintep-MT, Henrique Lopes. O secretário de Redes Municipais está na regional Norte II do Sintep-MT, durante toda a semana, com agenda em quatro municípios (Alta Floresta, Nova Monte Verde, Apiacás e Carlinda). O objetivo é realizar estudos sobre a situação orçamentária da educação municipal e avaliar a possibilidade da recomposição com base no percentual de 33,24%. Conforme Ilmarli, as projeções financeiras do município de Alta Floresta estão positivas e confirmam a margem para a implementação do PSPN. “Apresentamos nossa pauta de reivindicação, após discussão com representantes do Conselho Municipal de Educação, profissionais da educação e vereadores. Estamos na defesa para o cumprimento da Lei”, relatou. A dirigente também é diretora regional da Nortão II do Sintep-MT, e acompanha as agendas nos demais municípios. Entre as vistas executadas esta semana, estiveram em Nova Monte Verde (972 km da capital), onde também ficou confirmada a possibilidade orçamentária para a recomposição salarial. Contudo, o prefeito apresentou projeto de lei apenas para o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA), de 10,06%. “A categoria está se organizando para cobrar o percentual restante – 23,18%, e assim assegurar o cumprimento da Lei e da valorização profissional”.

