Alta Floresta: Jovem morre após 9 dias internado por acidente em que picape capotou na MT-208 O acidente de Éber Cardoso, de 27 anos, aconteceu no último dia 13 de março, na rodovia MT-208 próximo a praça de pedágio 3, o jovem conduzia uma pick-up Strada quando perdeu perdeu o controle da direção e capotou. Leia mais: MT-208: Uma das vítimas de capotamento entre AF e Carlinda está na UTI

O jovem foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin de Alta Floresta, encaminhado à unidade em Cuiabá, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã desta sexta-feira (25).

Na ocasião do acidente, seis pessoas ficaram feridas. Registrado por volta das 19h de domingo, um veículo capotou, Éber seguia momentos após o acidente, tentando evitar um choque acabou perdendo o controle da direção e capotou.

