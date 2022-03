Destaques 26/03/2022 07:10 Redação: Nativa News Produtor denuncia suposto desvio de carga de soja em Alta Floresta Foto: Divulgação Após contratar motoristas para o transporte de grãos de soja, produtor do município de Paranaíta procurou a Polícia Judiciária Civil para registrar o sumiço de duas cargas. O produto que deveria ter sido descarregado em Carlinda, não chegou ao destino.

Conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, o produtor relatou que no decorrer da semana contratou dois motoristas para levarem a soja até um armazém em Carlinda. Que seguiu até Carlinda para confirmar a entrega das cargas, mas no armazém foi informado que as cargas não chegaram. Os motoristas alegaram que entregaram mas não pegaram recibo e o produtor não conseguiu mais contato com eles.

Diante a situação o produtor procurou a Polícia para registrar a ocorrência. O caso passa a ser investigado, um dos envolvidos apontado pela vítima, já possui passagem por envolvimento com desvio de cargas.

