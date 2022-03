Destaques 27/03/2022 12:19 Alta Floresta: Duas pessoas são socorridas após acidente entre caminhonete e Corolla Foto: Josemar A colisão envolvendo um Corolla, branco, ano 2018 e uma caminhonete Amarok, 2012, também branca. foi registrado, na manhã deste domingo (27), na avenida Ariosto da Riva, próximo a feira livre, em Alta Floresta. De acordo com informações do corpo de Bombeiros, que uma das vítimas estava no Corolla um homem de 48 anos o estado era considerado leve, outra vítima uma mulher de 50 anos apresentava um inchaço no rosto, ambos foram encaminhados ao hospital. É detalhado ainda que o condutor da Amarok, assinou termo de recusa de atendimento. Os veículos ficaram bastante danificados, um boletim de ocorrência deve ser registrado com as circunstâncias que ocasionaram o acidente.

