Destaques 27/03/2022 18:17 Redação: Nativa News Em ação rápida, PM recupera moto roubada de entregador de lanche em Alta Floresta Foto: Reprodução O alerta de roubo circulou as redes sociais na noite deste sábado (27), um motoboy entregador de lanches foi roubado e teve a motocicleta levada na ação. A motocicleta foi recuperada algumas horas após o roubo.

Conforme registro da Força Tática, o motoboy, que trabalha em uma petiscaria no bairro Jardim Universitário, foi atender uma entrega na entrada do bairro Buriti, as margens da rodovia MT-208. No local haviam dois homens, em posse de uma faca anunciaram o roubo.

Rondas foram iniciadas, a equipe de Força Tática recebeu a informação, via 190, de que havia uma motocicleta abandonada na avenida Brasil, bairro Jardim Primavera, no local foi constatado de tratar da motocicleta roubada horas antes.

Diante os relatos, a vítima junto com o veículo recuperado, foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Voltar + Destaques