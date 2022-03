Destaques 28/03/2022 06:29 Redação I Nativa News Alta Floresta: Casal é detido por envolvimento com tráfico de drogas Um casal envolvido com tráfico de drogas foi detido neste sábado (26) pela Força Tática durante rondas. Um veículo foi apreendido, junto com produtos entorpecentes. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Conforme registro do grupamento tático, durante rondas na região do bairro Cidade Alta, em Alta Floresta, foi abordado um veículo Uno, no interior havia um casal, que já possui passagens por envolvimento com tráfico de drogas no município.

Em buscas veicular foram encontradas algumas porções e pedaços de produto análogo à pasta base de cocaína. Na bolsa da mulher foi localizado um pino de substância análoga a cocaína. Dois aparelhos celulares foram apreendidos e dinheiro em moeda corrente.

Voltar + Destaques