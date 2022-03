Destaques 28/03/2022 10:04 Redação I Nativa News Mulher é conduzida acusada de abandono de incapaz em Alta Floresta O caso foi registrado pela Polícia Militar por volta das 19h05 após chamado de um policial civil que precisava de apoio para uma ocorrência de abandono de incapaz no bairro Aquarela, as margens da rodovia MT-208 em Alta Floresta.

No local a guarnição prestou apoio para a condução de uma mulher até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil. Conforme registro da Polícia Militar, a mulher foi conduzida pelo crime de abandono de incapaz, desacato e ameaça, devido fato ocorrido no referido local.

