Um menino de 4 anos morreu neste domingo (27) após ser atingido pela hélice de uma roçadeira na propriedade rural de sua família, em Novo Mundo. De acordo com informações da Polícia Civil, a criança estava com o pai, que preparava o trator para começar a roçada.

O pai relatou à Polícia que o trator estava ligado, porém parado junto à roçadeira, e a criança estava sentada à direita do banco do operador. Em certo momento o pai pediu que o filho sentasse do outro lado do trator e, no momento em que o menor foi trocar de lugar, acabou caindo do trator.

O corpo da criança foi jogado para trás, ficando próximo à roçadeira ligada. Na sequência, a hélice do instrumento atingiu sua cabeça e causou um grave ferimento. O pai pediu ajuda para um vizinho para socorrer o filho, que foi levado ainda com vida ao posto de saúde. No entanto, o menor não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade.

A Polícia Civil foi acionada pela equipe médica, que informou a ocorrência de morte acidental. O caso foi registrado na delegacia do Município. O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).