Destaques 28/03/2022 19:03 Pai suspeito de estupro de vulnerável contra própria filha de 04 anos é detido em Alta Floresta Foto: Divulgação O caso foi registrado pela Polícia Militar no final da manhã desta segunda-feira (28), a vítima é uma criança de apenas quatro anos, o suspeito é o próprio pai, que foi detido e encaminhado a autoridade judicial para os devidos procedimentos. Conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, a polícia foi acionada por conselheiros tutelares, que por sua vez recebeu uma denúncia anônima de que o pai estava abusando sexualmente da filha menor. No local a criança teria confirmado os abusos, então a polícia foi acionada para a condução do suspeito. A criança passa a ter acompanhamento médico e psicológico para a apuração das denúncias. Extra oficialmente foi confirmado que a criança apresentava sinais visíveis da violação sofrida. Não foi informado onde a mãe da criança estava, apenas que também receberá acompanhamento. O caso registrado e o suspeito encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis.

