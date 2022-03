Destaques 29/03/2022 06:59 J. Cidade Politec de Alta Floresta busca informações de corpo encontrado em decomposição Ainda não foi identificado o corpo encontrado em adiantado estado de decomposição. Os restos mortais estavam em uma vicinal do setor Oeste, zona rural, aos fundos do bairro Vila Nova, município de Alta Floresta.

Foi a Polícia Civil quem recebeu a informação do cadáver, mas chegando lá não conseguiu nada para identifica-lo, exceto um corpo vestido apenas numa bermuda, sem calçado, sem camisa e já em processo de putrefação. “Acreditamos que tem de 10 a 14 dias que aquela pessoa tenha morrido”, comentou um servidor da segurança e que viu o corpo.

Um homem, possivelmente jovem, mas com rosto já desfigurado devido ao tempo da morte. Familiares poderão auxiliar na identificação, mas a Politec não descarta que só mesmo o DNA para oficialização de uma identidade. Mas até esta segunda-feira não havia informações sobre a reconhecimento. O caso pode ter sido mais uma execução e que é investigada pela Polícia Civil.

