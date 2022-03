Destaques 29/03/2022 07:36 Redação I Nativa News PJC de Nova Bandeirantes descarta que ossada possa ser de assaltante envolvido no novo cangaço Foto: Reprodução Polícia Judiciária civil de Nova Bandeirantes descarta possibilidade de ossada localizada em área de mata ser de assaltante envolvido com roubo em cooperativas de crédito do município no ano passado. A ossada humana, conforme já divulgado pelo site Nativa News, foi localizada em torno de 25 Km distante do núcleo urbano de Nova Bandeirantes. Na tarde de ontem (28) a possibilidade de ser restos de um dos assaltantes do novo cangaço foi descartada. Foi cogitada a possibilidade por ser um local próximo a área de confrontos entre assaltantes e militares do BOPE, no entanto, de acordo com a Polícia Civil, próximo a ossada havia pedaço, restos de roupas femininas, aparentemente uma calcinha, fato que descarta a possibilidade de ser um dos assaltantes.

Os restos foram recolhidos pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e encaminhados para o laboratório de antropologia do estado para exame de DNA em busca de uma identificação.

Veja também sobre Nova Bandeirantes MT ossada novo cagaço Policia Civil Voltar + Destaques