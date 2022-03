Destaques 29/03/2022 19:22 Redação I Nativa News Bombeiros de Alta Floresta resgatam 3 cachorros que caíram em buraco de quatro metros Foto: Divulgação O resgate foi registrado na manhã desta terça-feira (29) no residencial Araras no município de Alta Floresta. Os cães estavam em uma escavação com cerca de metros de profundidade, após o resgate, apesar do tempo em que estavam desaparecidos, não foram identificados ferimentos. Conforme registro do Corpo de Bombeiros, o chamado aconteceu por volta das 09h50 nesta manhã. A comunicante relatava que três cães de pequeno porte haviam caído em uma escavação que será uma fossa séptica residencial. Que há a suspeita de que os cães tenham caído ainda no último domingo, quando soube que os tutores estavam à procura dos animais. Os animais foram retirados com sinais de cansaço físico e não apresentavam ferimentos e foram deixados à disposição dos tutores.

Veja também sobre Alta Floresta - MT Bombeiros resgatam cachorros Voltar + Destaques