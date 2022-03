Destaques 30/03/2022 11:52 Cerca de 20 bairros de Alta Floresta terão abastecimento de água parada programada nesta sexta-feira (01) Foto: Reprodução A Águas Alta Floresta informa que, nesta sexta-feira (01.04), haverá parada programada no abastecimento em alguns bairros do município para melhorias no sistema de distribuição. O serviço será executado na Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT), responsável pelo fornecimento de água no Setor A, B, C, D, E e F, Setor RI, Boa Nova, Ypês/Begônias, Camélia, Sol Nascente, Jardim Perimetral, Flamboyant, Novo Horizonte, Nova Floresta, Santa Maria, São José Operário, Bom Jesus e Centro. A manutenção acontece às 22h, com previsão de conclusão às 23h. O abastecimento dos bairros será retomado após finalização da manutenção, de forma gradativa, conforme pressurização da rede. A companhia pede para que a comunidade faça uso moderado e consciente da água evitando o desperdício. A Águas Alta Floresta reforça que fará descargas preventivas na rede. Com o término dos trabalhos, existe a possibilidade de alteração na coloração da água. A concessionária orienta aos usuários, que residem nestas localidades, para que fechem o registro do cavalete nesta sexta-feira (01), às 22h e abram a partir 23h do mesmo dia. E solicita ainda que, ao constatar qualquer ocorrência, a comunidade deve entrar em contato com as equipes de atendimento ao cliente por meio dos canais oficiais.

