Destaques 30/03/2022 15:12 Nininho viabiliza ambulância, van e ultrassom para Alta Floresta; vereadores pedem poços artesianos e pavimentação A Prefeitura de Alta Floresta está finalizando o processo licitatório e, em abril, deverá comprar a ambulância que atenderá a comunidade da Pista do Cabeça e região. O recurso é proveniente de uma emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Ondanir Bortolini (Nininho – PSD). E nos próximos dias, o Governo do Estado deve transferir para a o município o dinheiro destinado para a aquisição da van que atenderá a Secretaria Municipal de Saúde. Nininho também viabilizou os recursos para a compra de um aparelho de ultrassom portátil e a reforma de postos de saúde. Nesta terça-feira (29.03), Nininho também recebeu do vereador Reginaldo Luiz da Silva (Naldo) e da vereadora Leonice Claus mais duas solicitações de recursos. Uma, para a pavimentação asfáltica de ruas dos bairros Jardim Tropical e Universitário e, outra, para perfuração de poços artesianos nas comunidades Ourolanda, Pista Nova e Pista do Cabeça. “Os vereadores podem contar comigo. Já estou trabalhando para conseguir mais esses benefícios para a população de Alta Floresta, especialmente, da região da Ponta da Cabeça”, menciona Nininho. “Sobre a ambulância, recebi hoje a informação que, provavelmente, será paga ainda esta semana, para a prefeitura fazer a licitação e adquirir esse veículo”, acrescenta. Sobre a recuperação a pavimentação de três ruas nos bairros Jardim Tropical e Universitário, o deputado diz que está buscando uma alternativa para atender essa demanda. “Eu quero assumir o compromisso com o prefeito Chico Gamba de incluir destro de um serviço de restauração de vias em andamento um aditivo para fazer o asfalto nesses dois bairros antigos”, afirma. MAIS INVESTIMENTOS O vereador Naldo pontua que o trabalho de Nininho está sedo fundamental para o direcionamento de recursos estaduais para Alta Floresta. “E a gente veio aqui, agradecer o Nininho por todo esse apoio. Também estamos cobrando a reforma de quatro postos de saúde na área rural. E pedimos mais essa ajuda ao deputado, e ele já está nos atendendo e está encaminhando uma indicação ao deputado federal Juarez Costa”, relata o parlamentar. “O Nininho está levando muitos benefícios para a nossa cidade de Alta Floresta”, afirma Leonice Claus. “Ele está se comprometendo com o asfalto no Boa Esperança e algumas reformas. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. Lutando junto com o nosso deputado Nininho, nós vamos vencer e alcançar todas as nossas demandas. Sei que podemos sempre contar com o Nininho, que está sempre à nossa disposição”, diz a vereadora.

