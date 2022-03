Destaques 30/03/2022 15:52 Redação I Nativa News Alta Floresta: Mulher aciona polícia após marido fazer ameaças e promover quebradeira na casa Foto: Divulgação O homem de 28 anos foi detido e encaminhado para atendimento médico, posteriormente conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil após agressões e ameaças contra a companheira, de 31 anos.

O caso foi registrado pela Polícia Militar às 01h23 desta quarta-feira (30) no bairro Jardim Guaraná 2, em Alta Floresta. A mulher foi até a Central de Operações da Polícia Militar junto com seu pai, testemunha dos fatos, e passou a relatar aos militares que após negar a venda de um imóvel, o marido em posse de uma facão iniciou uma série de ameaças, quebrando móveis na residência. Em determinado momento saiu para o quintal onde quebrou os vidros do carro.

A vítima relatou ainda que, durante a "quebradeira" o esposo em tons de ameaças disse "hoje eu resolvo", fato que a fez temer pela vida e procurar ajuda policial, pois a motivação da venda do imóvel seria para "pagar alguém para matar o genitor da vítima".

Diante os relatos uma guarnição se deslocou e encontrou o suspeito deitado no sofá da sala, com alguns ferimentos proveniente da briga do casal. O suspeito foi levado para atendimento médico e posteriormente o caso registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

