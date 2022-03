Destaques 31/03/2022 06:26 JORNAL DA CIDADE Atoleiros afetam transporte escolar e escoamento de produção em Alta Floresta Moradores que usam a Rodovia MT-325 em Alta Floresta, sentido ao Porto de Areia no Rio Teles Pires, estão há muitos dias, sofrendo com a situação de trechos críticos. A estrada considerada principal no acesso a muitas fazendas, tem vários pontos praticamente isolados e como consequência, carros, caminhonetes, caminhões e carretas só passam quando retroescavadeiras ou outras máquinas chegam para resgatar principalmente de atoleiros. Uma das situações mais caóticas está na primeira leste, comunidade São José. “Isso aqui está há mais de dois meses, mas jogam apenas um materialzinho e no dia seguinte o problema é ainda maior”, comentou um situante indignado com a situação. “Meu carro não tem nem como sair, pois, nem os caminhões não passam aí”, acrescentou ele pedindo apoio das autoridades. Muitos caminhões e carretas na manhã de ontem aguardavam na fila para serem puxados por uma patrol que já ficava ali, exclusivamente para o socorro. “Infelizmente estamos nessa rotina há muitos dias. Vamos e voltamos com cargas de boi, mas a situação aí é a mesma”, disse um motorista. “Só assim mesmo para passar, pois não tem estrada”, disse outro caminhoneiro com uma carga de areia. “Fui cedo buscar os alunos, mas não conseguimos chegar a tempo para aula. Agora estamos aqui aguardando vê se conseguimos ver se passamos depois, para leva-los de volta”, disse informalmente o motorista do transporte escolar de Alta Floresta que não conseguiu deixar os estudantes na escola e nem retornar com eles para casa. O volume de chuva na região de Alta Floresta é grande em 2022 e a movimentação se multiplicou na referida rodovia MT-325 devido ao aumento na produção de grãos, madeira, gado e areia, entre outros produtos, também comprometem mais segundo informações, na conservação da estrada, mas os motoristas reclamam que há muito tempo o trecho de 30 quilômetros entre o núcleo urbano de Alta Floresta e o Rio Teles Pires não recebe uma atenção de qualidade. Alta Floresta tem atualmente em torno de 3 mil quilômetros de estradas, entre vicinais e do governo do estado. No período chuvoso é momento todos os anos que produtores rurais reclamam ainda mais da falta de conservação da malha que tem pontos críticos não apenas na Rodovia MT325, mas em quase todos os setores do município. Prefeito Chico Gamba, que já falou também em montar equipes de emergência, justifica o volume de chuva, mas tem falado ao longo de suas entrevistas que fará todos os esforços para não ter nenhuma estrada isolada.

Voltar + Destaques