Destaques 31/03/2022 08:41 Redação I Nativa News Alta Floresta: Após acidente com moto, menor fica com maçaneta transfixada no pé Foto: Divulgação - Bombeiros AF Corpo de bombeiros foi acionado às 18h28 para atender um acidente com motocicleta no setor D, em Alta Floresta. O condutor, menor de idade, recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Conforme registro, o acidente aconteceu na rua D-1, o menor que conduzia a motocicleta foi encontrado com várias escoriações, em um dos pés a maçaneta da embreagem estava transfixada. O adolescente foi conduzido a unidade hospitalar para os devidos cuidados.

