Destaques 31/03/2022 10:49 Redação I Nativa News Carlinda: Câmera de segurança flagra dupla furtando armas e munições em residência Um jovem de 21 anos é procurado após câmeras de segurança registraram o furto de três armas de fogo em uma residência no município de Carlinda. Furto registrado pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (30), um segundo envolvido na ação não foi identificado.

Conforme registro da PM, a vítima, um homem de 32 anos, informou que deixou a residência por cerca de uma hora, quando retornou a casa estava toda revirada e observou uma janela aos fundos aberta. Logo a vítima percebeu o furto de armas de fogo e o roteador do sistema de filmagem.

A vítima acionou um técnico para a recuperação das imagens do HD, onde foi possível identificar um dos envolvidos no furto. Em diligências até a residência, a mãe reconheceu o jovem e relatou que ele havia saúde de casa a pé por volta das 18h. Rondas foram realizadas pela Força Tática, mas a dupla não foi localizada até a manhã desta quinta-feira.

Foram subtraídas do interior da residência 03 três armas de fogo sendo uma, Taurus calibre 9mm, modelo PT92 de n° abj919102 cap. 17 tiros, com 01 carregador e 15 munições, uma carabina marca CBC, modelo 7022, calibre 22 com carregador e munições de n° EUI4531061 e ainda uma tipo carabina calibre .17 modelo 8117 com carregador e munições de n° LUF 4489911.

