Destaques 31/03/2022 16:25 Ônibus com 28 pessoas tomba e cinco ficam feridas na BR-163 em Lucas do Rio Verde As cinco vítimas foram encaminhadas para uma unidade de saúde para receberem tratamento médico. Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente de ônibus na BR-163, em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, nesta quinta-feira (31). De acordo com a Concessionária Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal, as equipes foram acionadas às 9h15 para o atendimento de uma ocorrência no km 661 da BR-163, envolvendo o tombamento de um ônibus de viagem sobre a faixa de domínio sentido norte. Equipes de resgate da Rota do Oeste estão no local realizando atendimento às vítimas. As primeiras informações apontam que eram 28 ocupantes no ônibus, sendo dois motoristas e 26 passageiros. O Corpo de Bombeiros e ambulâncias da prefeitura de Lucas do Rio Verde também auxiliam no atendimento. As cinco vítimas foram encaminhadas para uma unidade de saúde para receberem tratamento médico.

Voltar + Destaques