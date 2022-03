Neste sábado, dia 02 de abril, a Prefeitura de Alta Floresta, atendendo pedido dos pais, estará realizando um horário diferenciado para a vacinação infantil contra a Covid-19. Entendendo a dificuldade dos horários do trabalho para deslocamento até o centro de vacinação, neste sábado o centro atenderá com horário estendido de 12h (meio dia) até as 17h.

Para realizar a vacinação, basta o responsável trazer consigo os documentos pessoais da criança e o cartão de vacina. O Centro de Vacinação Infantil fica na Rua T 06 – Setor Industrial, em frente a Aquarela tintas, anexo ao Caps e funciona de segunda a sexta, das 7h às 11h e das 13h às 17h.