Prefeitura de Alta Floresta segue com manutenções em vias rurais do município Foto: Divulgação A Prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura, tem investido na recuperação de pontos críticos de estradas na zona rural. No início da semana a Rodovia MT-010, no trecho entre a 1ª e 2ª sul foi interditada para a substituição de uma ponte de madeira, por aduelas de concreto. Os trabalhos estão previstos para serem concluídos em até 15 dias, de acordo com as condições climáticas permitirem. A rota alternativa é a MT-325 até a pista de laço do Batista, com entrada na 2ª sul e saída na MT-010. Já na rodovia MT-325, alvo de conteúdo viral em redes sociais, a prefeitura mantém maquinários na recuperação de pontos críticos. Recentemente foram concluídas obras de instalação de bueiros de concreto. Com a intensidade das chuvas e prolongado o período chuvoso, toda a extensão rural é acompanhada para que não aconteça a interdição das vias. "Estamos trabalhando, o secretário Patel está acompanhando e o que não queremos é que as vias sejam interditadas", apontou o prefeito Valdemar Gamba, que nesta quarta-feira (30) esteve mais uma vez in loco vistoriando os trabalhos. "Com as chuvas prolongadas e em grande fluxo, os trabalhos são dificultados, mas não vamos deixar que a trafegabilidade seja interrompida". Outra dificuldade que a prefeitura vem enfrentando é para com a aquisição de cascalho, áreas para a retirada deste material, para dar maior qualidade ao serviço realizado.

