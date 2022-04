Destaques 01/04/2022 16:14 Alta Floresta: duas pessoas ficam feridas após acidente na Avenida Mato Grosso Foto: Divulgação O acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (01) na Avenida Mato Grosso, principal via de acesso ao bairro Cidade Alta, em Alta Floresta. Duas pessoas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin com escoriações.

Conforme registro de atendimento do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu às 07h01, horário de pico no trânsito, duas pessoas foram socorridas, um jovem de 19 anos, que se queixava de dores na região do tórax e membro inferior esquerdo. A segunda vítima é uma mulher, de 52 anos, que apresentava escoriações no membro superior direito.

