Destaques 01/04/2022 18:05 Só Notícias Alta Floresta: Criminoso arromba porta de residência e furta R$ 2,9 mil O homem, de 53 anos, registrou, ontem, boletim de ocorrência denunciando que sua residência no bairro Santa Maria, em Alta Floresta, foi arrombada e furtada. Do local, o criminoso levou R$ 2,9 mil. Ele não chegou a apontar possíveis suspeitos. Consta no boletim de ocorrência, que a porta dos fundos apresentava sinais de arrombamento. O montante estaria guardado em uma agenda no quarto do denunciante. Ele relatou que recebeu o valor por um serviço prestado e quando chegou em casa já guardou no local. Não foi confirmado se nas proximidades há circuito de monitoramento com câmeras de segurança. A Polícia Civil será responsável por fazer as investigações.

