Destaques 02/04/2022 06:03 Atendimento ao público no MPT-MT | Uso de máscara de proteção continua obrigatório Foto: Divulgação O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso (MPT-MT) informa que continua obrigatório o uso de máscara de proteção contra a Covid-19 durante todo o tempo de permanência em suas unidades. A exigência vale para o público externo e interno. Em Cuiabá, o atendimento presencial ocorre das 8h às 13h, de segunda a sexta-feira. No interior, nas PTMs de Rondonópolis, Sinop e Alta Floresta, o horário é das 8h às 11h e das 12h às 14h, também de segunda a sexta-feira. Não é necessário fazer agendamento! Confira nossos endereços e telefones: PRT 23ª Região/Cuiabá: Rua Arnaldo Lopes Sussekind, nº 236, Jardim Aclimação, CEP: 78.050-258 - Tel: (65) 3613-9100 PTM Alta Floresta: Rua Acerola, nº 147, Setor H, CEP: 78.580-000 - Tel: (66) 3521-7980 | (66) 3521-9115 PTM Rondonópolis: Rua Dom Aquino, nº 419, Jd. Guanabara, CEP: 78.710-150 - Tel: (66) 3421-2032 | (66) 3411-8900 PTM Sinop: Av. das Figueiras, nº 1964, Quadra 12, Lote 13, CEP: 78.550-000 - Tel: (66) 3517-3100

