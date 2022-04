Destaques 03/04/2022 06:50 Redação I Nativa News Alta Floresta: Desentendimento na hora de pagar a conta em lanchonete terminou em tentativa de homicídio Foto: Arquivo Nativa News Um desentendimento na hora de pagar a conta em uma lanchonete quase terminou em morte na noite deste sábado (02) em Alta Floresta. Um homem de 24 anos foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Caso registrado as 20h20 no setor A, Polícia Militar foi acionada informada de que dois homens, que bebiam juntos, se desentenderam na hora de pagar a conta e que um deles havia tentado contra a vida do outro em posse de uma faca.

No local a guarnição encontrou o suspeito imobilizado pelo proprietário do estabelecimento, que com auxílio dos garçons retiraram a faca da mão do suspeito. Testemunhas relataram que a dupla bebia junto, após o desentendimento no caixa, um voltou para a mesa, o outro saiu retornando com uma faca nas mãos.

Diante os relatos o suspeito foi detido e o caso registrado como homicídio tentado.

Veja também sobre Alta Floresta - MT Tentativa de homicidio conta em lanchonete Voltar + Destaques