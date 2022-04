Destaques 03/04/2022 06:59 Redação I Nativa News Alta Floresta: Cobra é encontrada dentro de máquina de lavar roupa Foto: Divulgação O chamado aconteceu no final da tarde da última sexta-feira (01) no bairro Bom Jesus em Alta Floresta, o réptil foi capturado e solto em uma área de reserva. O chamado ao Corpo de Bombeiros aconteceu após as 18h, a comunicante informava que havia uma serpente em sua máquina de lavar roupas. Os militares precisaram desmontar parte da máquina para a retirada do réptil, de cerca de 80 centímetros.

Após a retirada, como o animal apresentava estar saudável, ele foi levado até uma área de reserva e devolvido a natureza.

