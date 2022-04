Destaques 03/04/2022 07:20 Jornal da Cidade SEM JEITO NA MT-325 Prefeito determina e acompanha paliativo em estrada do estado A chuva que continua ainda de forma intensa na região do município de Alta Floresta e devido atoleiros e falta de conservação das estradas muitos pontos principalmente essa semana ficaram praticamente intransitáveis. A rodovia MT-325, sentido Rio Teles Pires tinha vários pontos ruins que impediram ao longo dos dias passagem de caminhões e carretas e até comprometeram o transporte escolar. O problema levou o prefeito Chico Gamba a montar equipes de emergência e ele mesmo acompanhar de perto a execução da obra. Foi assim na quarta, quinta e ontem, sexta-feira, como gestor indo e voltando ao local e vendo como estava o paliativo na estrada que é um eixo de entrada e saída de produtos como leite, arroz, milho, soja, madeira, areia e principalmente, gado, além de acesso a pontos para visitação turística.

Na quarta-feira os motoristas estavam indignados porque saíam de um atoleiro e após percorrer poucos quilômetros já encontravam outro ponto crítico. “Está assim na estrada toda até o rio – Teles Pires – “, dizia um motorista que transportava gado para a região de Juara. “Faz dois meses que cobramos a recuperação, mas continua assim”, reclamou um sitiante.

As cobranças se acumularam e o prefeito Chico Gamba desde quarta-feira pela manhã ficou de perto ordenando o serviço. “Agora está ficando trafegável”, elogiou um motorista ainda na tarde de ontem. “Mas não pode chover forte ou por muito tempo que já fica ruim”, acrescentou ele falando do ‘castigo da chuva’ torrencial.

Caminhão tombou

Máquinas e caminhões da prefeitura desde quarta-feira estão na estrada do Porto de Areia na MT-325, na execução de obras para melhorar o escoamento da produção de Alta Floresta, mas no começo da tarde desta sexta-feira um caminhão basculante da prefeitura, carregado de terra acabou tomando depois de chegar no topo de um trecho chamado serrinha. “Ele contou que quando ia chegando no final da serra quebrou o cardam. Ainda tentou frear, parar, mas o caminhão carregado voltou de ré e tombou, mas felizmente ele está bem, só danos materiais”, testemunhou um motorista que passava na hora e acionou outra equipe da prefeitura para retirar o veículo que caiu numa ribanceira.

Veja também sobre Alta Floresta - MT MT-325 Recuperação de estrada Vicinal Estado Voltar + Destaques