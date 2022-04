Destaques 04/04/2022 07:43 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: vereadores participam da audiência pública da educação realizada pela ALMT A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizou na noite de quinta-feira (31.03), no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, a audiência para debater a "Educação: O novo Fundeb e a municipalização dos anos iniciais do ensino fundamental." A audiência pública foi convocada pelo deputado estadual Valdir Barranco (PT) e contou com a presença da deputada federal professora Rosa Neide (PT), do prefeito Valdemar Gamba (PSD), da vereadora Ilmarli Teixeira (PT), dos vereadores Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, presidente da Câmara Municipal, Bernardo Patrício dos Santos (MDB), Claudinei de Souza Jesus (MDB) e José Vaz Neto (PL), o Zé Eskiva, a presidente do Conselho Municipal da Educação, Mônica Marques, e a secretária de educação, Lucineia Martins de Matos, além de profissionais da educação. Os vereadores consideram importante os debates na construção de políticas públicas para melhorias do ensino público em Mato Grosso.

Voltar + Destaques