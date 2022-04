Destaques 04/04/2022 08:23 Redação I Nativa News Pescador fisga pirarucu de mais de 90 quilos em rio Teles Pires em Paranaíta Foto: Arquivo Pessoal O pescador Adriano Roberto jochims, de 49 anos, fisgou um pirarucu com mais 90 quilos no último domingo (3), no Rio Teles Pires, em Paranaíta A espécie é natural da bacia amazônica e começou a aparecer nos rios da região norte de Mato Grosso depois que uma barragem onde o peixe era criado em cativeiro se rompeu. A pesca aconteceu nas proximidades da balsa do Cajueiro em Paranaita, “ Ele é maior que eu que tenho 1,79 de altura, deve ter 1,80 para mais” relata Adriano. Invasores da região A professora da Unemat, Solange Arrolho, falou a redação do site Nativa News sobre o pescado de pirarucu no Teles Pires, "ele não é uma espécie nativa, igual ao tambaqui. Porém os produtores de peixes estão criando e essas espécies acabam escapando para os rios, isso é um problema sério. Pois pode causar um desequilíbrio nas populações naturais de peixes". O pirarucu é considerado um dos maiores peixes de água doce e é muito cobiçado para a pesca esportiva, por seu grande porte e sua força tremenda. Os maiores exemplares podem chegar a 4 metros de comprimento e pesar até 250 quilos. O pirarucu é um animal onívoro, pois se alimenta de seres animais e vegetais. Na alimentação do peixe, podemos encontrar frutas, vermes, insetos, moluscos, crustáceos, peixes, anfíbios, répteis e até mesmo aves aquáticas.

Voltar + Destaques