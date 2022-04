Destaques 04/04/2022 12:58 Redação I Nativa News Após denúncia da mãe jovem é preso por receptação em Alta Floresta Foto: Arquivo Nativa News O furto do veículo foi registrado na noite da última sexta-feira (01), na residência, em posse do jovem detido, foram recuperados ainda, alguns materiais levados em furto em uma igreja no dia 23 de janeiro. Para os militares o jovem afirmou que um amigo lhe entregou os produtos. O caso foi registrado como receptação e o suspeito conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Conforme registro da Polícia Militar, a mãe do suspeito foi até o estabelecimento comercial da vítima de furto de uma motocicleta e informou que o veículo estava em posse de seu filho. A polícia foi acionada e se deslocou até a residência no bairro Jardim Panorama, em um quarto aos fundos, o suspeito dormia.

A motocicleta Bros foi encontrada, assim como um retro projetor, produto de furto em uma igreja do centro de Alta Floresta. Os produtos foram reconhecidos pelas vítimas. O suspeito relatou que um amigo havia lhe entregado o veículo e o projetor.

O jovem e os materiais recuperados foram conduzidos à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

Veja também sobre Alta Floresta - MT Alta Floresta receptação denúncia mãe Voltar + Destaques